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Надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Де краще не знаходитись

Спека в Європі не спадає. У Португалії стовпчики термометрів майже сягнули позначки +47. Це рекорд за останні 15 років. Аномалія спричинила пожежі в регіоні Алгарве.

Полум’я охопило понад тисячу гектарів лісу. Людей евакуювали. З вогнем борються майже 800 рятувальників, у їхньому розпорядженні 208 спецмашин та 12 гелікоптерів.

Нечувана спека охопила майже всю Європу від Греції до Швеції. На Іберійському півострові температура тримається щонайменше +40. В Іспанії за останній тиждень внаслідок теплового удару померли троє людей.

Місцеві і туристи в Іспанії та Португалії не знають як рятуватися. Хтось перебігає від затінку до затінку, хтось п’є крижану воду, а хтось взагалі воліє не виходити надвір.

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Вирує стихія і на заході США. У Каліфорнії масштабні лісові пожежі вже забрали життя 7-ох людей. Палає майже 2 тижні, вогонь охопив територію у 117 тисяч гектарів. Стихія шириться через високу температуру та сильний вітер. Вогонь також перекинувся на штати Юта, Орегон та Вашингтон.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили і в Україні. У зоні ризику Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Запорізька та Рівненська області. Під найбільшою загрозою Полтавщина, Житомирщина та Вінниччина. Цим областям присвоїли найбільший з можливих 5-ти рівнів пожежної небезпеки.

Середня температура у країні 30-32 градуси. Варто бути обережними та берегти природу. А от жителям Західних та Північних областей попри спеку сьогодні – завтра слід очікувати на короткочасні грозові дощі. На решті ж території буде сухо.

До слова, погода на серпень: спека відступає.

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