Найбільша у світі сім’я із 346 людей на Одещині: секрети та побут рекордсменів

Унікальна родина живе на Одещині – вона найбільша в Україні і налічує 346 людей, а саме: 13 дітей, 127 онуків, 203 правнуки та 3 праправнуків.

Голова роду Павло з дитинства мріяв мати багато дітей і онуків. Ця мрія здійснилася. При цьому йому не так вже й багато років – 87.

Велика родина живе недалеко від тата – по декілька сімей в одному будинку. Поки чоловіки працюють, жінки ведуть господарство та доглядають за дітьми. Семенюки – євангелісти, тож для них родина – найважливіше в житті, і тут кожен має підтримку.

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Хоча вся родина живе в тому самому селищі, через домашні клопоти під одним дахом Семенюки збираються не часто.

– Зібрати всіх дуже важко. У кожного свої проблеми і турботи. В мене 7 дітей – 4 сина, 3 дочки, 4 невістки і 3 зятя, 19 всього онуків, поки що, – говорить В’ячеслав Семенюк.

До слова, Факти ICTV писали про військовий табір для дітей на Черкащині.

Опубліковано Липень, 10 в 11:38



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