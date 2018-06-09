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Найбільший порт, легендарні рибалки та яхти – що показали на виставці у Греції

Вихід до Егейського моря і один з найбільших портів Європи. Морська справа просто у ДНК греків. Тому недарма саме сюди приїхали поглиблювати свої знання майбутні капітани та судобудівники з України.

Перший пункт призначення – професійна виставка. Поїздку на виставку світового масштабу 30 студентів виграли у конкурсі Морська справа фонду Бориса Колеснікова, на якому кожен розробляв свій науковий проект.

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Віктор, наприклад, працює над зменшенням забрудення моря. І він сподівається, що колись працюватиме в одній з найбільших компаній, що розробляє кораблі.

А ось і практична частина. Студентам показують  морські ворота Греції – Пірей. Сюди прибувають сотні вантажів та найбільші танкери. А ще греки роблять хороший бізнес на морському туризмі. Усі ці яхти – чартерні.

Наберуться за кордоном досвіду і будуть розвивати державну морську галузь, переконаний очільник фонду. Головне, аби держава створила умови.

До слова, біля кордонів Латвії помічені військові кораблі РФ.

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