Найбільший в Україні бункер часів Другої світової: як доїхати, що цікавого та ціни
На Закарпатті зберігся найбільший в Україні бункер часів Другої світової війни. Він – частина потужної Лінії Арпада у 700 кілометрів.
Там безліч підземних тунелів, розташованих у три яруси. Тут був командний пункт, склади, казарма та лікарня.
Створила бункер Угорщина у Східних Карпатах, щоб зупинити наступ радянських військ. Нині, цей надзвичайно вражаючий об’єкт щодня відвідують сотні туристів.
Дивіться: Сталкер відпочиває. Перевірка гуртожитків відомих вишів України
Розграбований бункер перейшов у власність сільської ради. Нині він в оренді, ходи розчистили, провели електрику, облаштували музей і відкрили його для туристів. Вхід – 60 гривень.
До слова, на Тернопільщині відкрили вхід до печери, яку не знайшли навіть НКВСівці.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!