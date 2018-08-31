Найбільший в Україні бункер часів Другої світової: як доїхати, що цікавого та ціни

На Закарпатті зберігся найбільший в Україні бункер часів Другої світової війни. Він – частина потужної Лінії Арпада у 700 кілометрів.

Там безліч підземних тунелів, розташованих у три яруси. Тут був командний пункт, склади, казарма та лікарня.

Створила бункер Угорщина у Східних Карпатах, щоб зупинити наступ радянських військ. Нині, цей надзвичайно вражаючий об’єкт щодня відвідують сотні туристів.

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Розграбований бункер перейшов у власність сільської ради. Нині він в оренді, ходи розчистили, провели електрику, облаштували музей і відкрили його для туристів. Вхід – 60 гривень.

До слова, на Тернопільщині відкрили вхід до печери, яку не знайшли навіть НКВСівці.

Опубліковано Серпень, 31 в 10:50



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