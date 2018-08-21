Найдовші і найзакрученіші. У Британії обирають найкращі вуса та бороди
Бородані з усього світу – зібралися у британському місті Блекпул. Там відбувся чемпіонат серед бородатих і вусатих джентльменів.
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Судді оцінювали учасників у різних категоріях. Зокрема – найзакрученіші вуса, найдовша та найгустіша борода. Звертали увагу на стиль – бороди в національному колориті чи найбільш оригінальної форми.
Оцінювали і вишуканість образів учасників. Наскільки стильно вони виглядали. Та власники найкрасивіших борід зізналися, – приїздять на змагання не тільки за призами, а щоб поспілкуватися з однодумцями.
Раніше вчені сказали, що більшості жінок не подобаються довга борода і вуса на обличчі чоловіка.
2018-08-21Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.