Найдовші і найзакрученіші. У Британії обирають найкращі вуса та бороди

Бородані з усього світу – зібралися у британському місті Блекпул. Там відбувся чемпіонат серед бородатих і вусатих джентльменів.

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Судді оцінювали учасників у різних категоріях. Зокрема – найзакрученіші вуса, найдовша та найгустіша борода. Звертали увагу на стиль – бороди в національному колориті чи найбільш оригінальної форми.

Оцінювали і вишуканість образів учасників. Наскільки стильно вони виглядали. Та власники найкрасивіших борід зізналися, – приїздять на змагання не тільки за призами, а щоб поспілкуватися з однодумцями.

Раніше вчені сказали, що більшості жінок не подобаються довга борода і вуса на обличчі чоловіка.

Опубліковано Серпень, 21 в 13:53



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