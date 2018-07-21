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Найкращій двірник Львова: хто він та як робить людей щасливішими

У його руках звичайні віник, лопата, граблі. Проте свій робочий день він ніколи не розпочинає без доброго слова до кожного, хто виходить із будинку. Найкращий двірник Львова Мирослав повернувся з мандрівки Європою, яку у березні йому подарували у мерії.

Він прокидається щодня з першими півнями. Підмітає вулиці, збирає сміття. Дбає про чистоту в коридорі, облагороджує клумби під будинком.

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У ЖЕКу він працює всього 4 роки. Проте любить свій двір і мешканців, як рідних. Щодня вітається з перехожими і жартує вслід. Від цього, каже Мирослав, люди стають щасливішими.

Раніше Факти ICTV писали, чим смачним українці дивують людей у Польщі.

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