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Найкращий спосіб реабілітації – власна справа: як ветеран АТО відкрив птахоферму

Він пішов на фронт добровольцем і поки міг – захищав від ворога рідний Донбас. Потім було поранення. Згодом – волонтерство.

Останні три роки Артем переймається власною справою. Відкрив птахоферму. Каже, найкращий спосіб реабілітації після війни – займатися улюбленою справою.

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Птицю фермер продає оптовим покупцям. Нині шукає вихід на міжнародний ринок. Невдовзі в співпраці з міжнародними організаціями він вчитиме жителів сірої зони вирощувати курчат.

Вже зараз готовий допомогти створити бізнес-план та знайти гроші для власної справи тим, хто повернувся з війни.

До слова, науковці розробили та передали на Схід медикам-добровольцям п’ять аналізаторів крові.

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