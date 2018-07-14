Найсмачніші кавуни та дині: де вирощують і як обрати

Кожний другий кавун приїздить на стіл українців з Херсонщини. На пісках під південним сонцем вирощують велику і солодку ягоду. Вже у першій декаді серпня її можна їсти без страху. Головне – серед десятків сортів вибрати найсолодший. Ціна не висока, від 1,5 грн за кг на трасі у Херсонській області, до 3-4 у великих містах. Дешевше не буває. Тим більше, враховуючі лікувальні властивості кавуна, запевняють фермери.

Ретельно запаковані в солому – херсонські кавуни та дині з-під Каланчака щодня розвозять по всій країні сотні причепів, мікроавтобусів і вантажівок.

У селах уздовж північнокримського каналу вирощують ранні баштанні. У квітні розсаду висаджують під 2 шари термоплівки і поливають через систему крапельного зрошування. Травень був спекотним, тож солодка ягода дозріла на два тижні раніше, 15 червня.

Під дією сонця мінеральні добрива вже розчинились. Тож нітратів немає, запевняє фермер. У покупців тільки одна турбота: серед десятків сортів вибрати кавун стиглий та солодкий.

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Одночасно з кавунами дозріли й дині. У ягоди ніжна шкірка, тож першими під плівкою вирощують сорти для транспортування. Учені рекомендують з’їдати її до 8 кілограмів на рік. Стиглі дині упаковують у картонні ящики.

З поля кавуни пропонують по 1,5 грн за кг. Дині по 3-4 грн, на трасі за 10 кілометрів від Херсона їх уже продають в 2,5 рази дорожче.

В Україні кавуни вирощують ледь не в кожній області. Але фермери згодні, що найсмачніші баштанні – ті, які виросли на піщаному ґрунті Голопристанського району. Так звані суходільні кавуни дозріють на початку серпня. Секрет їх солодкого смаку – природний полив дощем і багато сонця.

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Опубліковано Липень, 14 в 16:27



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