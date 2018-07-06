Важко поранених відправили до Львова: деталі вибуху на Рівненському полігоні

Трагедія на Рівненському полігоні. Через розрив міномета троє військових загинули, дев’ятеро поранені. Міноборони називає основну причину вибуху – порушення заходів безпеки.

Зараз там шестеро військових, які постраждали під час вибуху на полігоні.

Їм надають усю необхідну допомогу. Троє найважчих поранених відправили бортами на Львів буквально годину тому. Троє, нажаль, загинули. Поранені при свідомості – стан їх різний. До них медики поки не пускають.

Троє військових отримали більш важкі ураження: мінно-вибухові – голова, грудна клітина і кінцівки. Решта 6 чоловік мають середньоважкі та легкі травми, хлопці в свідомості і всі вони під дією знеболюючих, стан гемодинаміки у стабільному стані.

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Вибух на рівненському полігоні стався близько 6 ранку. Там підготовку перед відправленням на схід проходила одна з бригад Збройних сил України. На світанку якраз тривала бойова фаза і, за попередніми даними військових, вибухнув міномет. Усі поранені віком приблизно від 20 до 30 років, вони контрактники.

Зараз на місце події терміново відрядили оперативну групу на чолі з заступником міністра оборони. Інформації про загиблих поки немає.

Деталі трагедії обіцяють розказати військові на брифінгу. А поки на сайті Міноборони озвучили одну з попередніх версій – це порушення заходів безпеки під час навчань.

До слова, президент Петро Прошенко доручив керівництву Міноборони та Генштабу ЗСУ терміново розібратися у причинах вибуху на полігоні у Рівненській області і наприкінці наступного тижня доповісти про результати розслідування.

Опубліковано Липень, 06 в 13:23



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