Наповзуть безхатьки! Скандал у Харкові через пандус для паралімпійки

У Харкові скандал з будівництвом пандуса. Сусіди зацькували паралімпійську чемпіонку за те, що вона хотіла самостійно виходити з власного будинку.

До нині фехтувальниця-медалістка Ганна Пашкова була змушена годинами чекати, доки хтось з перехожих їй допоможе. Врешті, звернулася до громадської організації інвалідів – і ті відрядили будівельників, щоб обладнати пандус .

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Але мешканці будинку просто не дали їм почати роботу. Аргументи вражають, пандус облюбують безхатьки, конструкція зробить житло непривабливим для квартирантів і це знизить вартість оренди. Сусіди ображали жінку і вимагали не користуватися своїм особливим становищем, чим довели спортсменку до сліз.

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Опубліковано Серпень, 23 в 19:38



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