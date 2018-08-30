Напружені 7 місяців на фронті: як 4 тис. бійців зустріли на Львівщині

Як і чотири роки тому, українських воїнів зустрічають з почестями – військові легендарної 24-ої механізованої бригади повернулись із фронту додому.

Останні 7 місяців вони воювали на Донеччині просто під носом у бойовиків.

Кажуть, до ворожих позицій подекуди були й десятки метрів. Наразі, вояки приїхали перепочити.

У повному складі 4000 армійців прибули у рідний Яворів, що на Львівщині на ротацію. Першими захисників зустрічають схвильовані діти.

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Попереду у військових час аби перепочити, підлікувати рани, полагодити техніку. І знову – в бій, обороняти Україну.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Україну заполонили фальшиві учасники війни.

Опубліковано Серпень, 30 в 13:27



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