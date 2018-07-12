Напруження на Передовй – Світлодарська дуга знову під вогнем

І дня не протривала тиша на Світлодарській дузі. Ворог надвечір відкриває вогонь із великокаліберних кулеметів та гранатометів. А якось терористи почали стріляти по трактористу, який косив сіно, хоча саме для збору врожаю і домовлялися про перемир’я.

Це зараз тут тихо, а надвечір російсько-терористичні війська відкриють вогонь. Стріляють вони переважно з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Хлібне перемиря не протривало тут і дня.

Це українські позиції на Світлодарській дузі. Оборону тут тримає бригада Чорних Запорожців. Провокації російсько-терористичні формування починають зазвичай перед роботою безпілотників спостережних місій, розповідає Сергій.

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До оголошення хлібного перемир’я тут гатили і вночі, і вдень. Окупанти не цуралися стріляти попри те, що до житлових будинків зовсім близько, часом потрапляли в хати мирних жителів.

Це перемиря називають хлібним, бо воно оголошене на час збору врожаю. Та російсько-окупаційні війська відкривали вогонь і по тим, хто цей урожай збирає. Зараз, поки встановилося бодай таке затишшя, наші армійці укріплюють позиції. Бо коли ворог за кількасот метрів, врятувати можуть тільки добре обладнані траншеї та опорні пункти.

До слова, НАТО і союзники піднімуть витрати на оборону до рекордного рівня.

Опубліковано Липень, 12 в 20:04



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