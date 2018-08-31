Нарахували борги за комуналку – що робити

Квартира пані Людмили на 9-му поверсі, через дірявий дах помешкання постійно заливає. Останнього разу на ремонт пенсіонерка витратила 4 тис. грн. І це попри те, що на відновлення покрівлі мешканці багатоповерхівки здавали гроші.

У людей увірвався терпець і вони вимагають негайно переобрати голову кооперативного будинку. Насамперед, через грошові махінації. У пані Людмили щомісяця з’являються нові борги за квартиру, хоча жінка справно платить і має всі квитанції.

Мати-одиначка Ганна щороку має надавати довідку до соцслужб – у неї дитина з інвалідністю. Жінка бідкається, голова кооперативу щоразу відмовляє через неіснуючий борг.

Армен із родиною купив квартиру у цьому будинку півтора роки тому. Але в кооператив його не приймають – теж через борг, за ремонт труб, який робили ще до придбання ним житла.

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Натомість голова кооперативу стверджує – всі ці люди справді мають борги. І запевняє що жодних махінацій та поборів в об’єднанні немає. Більше того, навіть полишати пост не збирається, адже робить неможливе, утримує будинок в ідеальному стані.

Юристи радять: єдиний вихід для мешканців – переобрати голову на загальному зібранні.

Провести таке зібрання люди планують другого жовтня. Кажуть, готові звертатися до прокуратури і вже знайшли адвоката.

До слова, зайти у ліфт і вижити: чому не допомагає ремонт і вхід за гроші.

Опубліковано Серпень, 31 в 22:36



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