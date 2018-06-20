Наручників вистачить на всіх! Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою

Уряд оголошує війну контрабандистам. Адже на нечесних оборудка Україна втрачає мільярди, які потім доводиться позичати за кордоном. Прем’єр сьогодні докладно розказав про чорні схеми.

Завозять дорогі товари елітні, а пишуть, що це товари абсолютно дешеві, які майже нічого не варті, але сплачують копійки до держбюджету, тим самим обкрадаючи усіх українців, – каже Гройсман.

А ще контрабандисти, за словами Гройсмана, завозять товар нібито для себе, а насправді – продавати. Їх називають піджаками. Та найбільше емоцій у Володимира Гройсмана викликає схема, коли нафту, паливо нелегально завозять з офшорів.

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Хочу на весь світ сьогодні повідомити, що у нейтральні води заходять танкери з паливно – мастильними матеріалами. Потім це по тіньовим схемам на АЗС, у тому числі із сумнівною якістю. Це багатомільярдна схема. Я розумію, що ворогів у мене стало ще більше, – повідомив Гройсман.

Прем’єр сподівається, що в МВС наручників вистачить на всіх. З контрабандою боротимуться силові структури: це і МВС, і фіскали, СБУ, НАБУ та САП. Наступ обіцяють масований. Адже втрати масштабні – до 4 млрд долл.

Наприклад, за ці гроші, кажуть у Міноборони, Україну можна було б закрити від Росії системою протиповітряної оборони. А Міністр внутрішніх справ нагадав: 4 млрд – це удвічі більше, ніж нині нам обіцяє і ніяк не виділить МВФ. При цьому урядовці обіцяють: чесний бізнес не постраждає.

До слова, Гройсман заявив, що правоохоронці готують провокації проти прем’єра і міністрів.

Опубліковано Червень, 20 в 20:24



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