NASA 60 років: українці у космосі і таємниці Місяця

Вже 60 років NASA шукає життя поза землею. Вивчає надра Марсу. Навіть вміє “чути” звуки планет та сонця.

Однак перший прорив для NASA та всього світу стався значно раніше – 1969-го.

Ніл Армстронг, першим із землян, ступає на поверхню Місяця.

Американці привезли із собою місячний грунт, але чи дійсно місія “Аполлон 11” висаджувалася на місяці, або це була постановка в голівудській студії – суперечки тривають і досі, 49 років по тому.

Світлана, лектор київського планетарію перераховує аргументи прихильників теорії змови.

Прапор не може розвиватися, зірки повинні бути видні. Тіні не такі, як потрібні були, а такі як ніби в павільйоні була заснята ця висадка людини.

Але науковці впевнені, докази з Місяця підтверджують – висадка таки була.

Символами дослідження космосу стали багаторазові шатли – на Коламбії.

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На орбіту полетів український космонавт Леонід Каденюк, один з небагатьох, хто успішно пройшов і радянську, і американську систему підготовки астронавтів.

Бюджет NASA – $20 млрд, на агенцію працюють 18 тис людей. З них тільки 39 – астронавти, решта – науковці, і тисячі добровольців.

Аби працювати в NASA, не обов’язково знати всі 88 сузір’їв або розумітись на високих космічних технологіях.

Достатньо лише смартфона. Приміром, просто фотографуючи хмари можна допомогти NASA боротися з кліматичними змінами.

У додатку можна відзначити колір неба, тип хмар і рівень видимості в тому місці, де ви знаходитесь.

NASA порівняє ваші фото “із Землі” зі своїми, супутниковими. Адже саме за хмарами аналізують стан атмосфери.

Те, що підходить астронавтам у космосі – стає популярним і на землі.

Саме науковці NASA вигадали фільтр для води, без якої на орбіті ніяк, бігові доріжки, щоб космонавти не втрачали форму в невагомості, а також портативний пилосос і навіть водяний пістолет.

А це вже розробка не інжерів NASA, а українців. Жалюзі на сонячних батареях – Солар Гепс.

Спочатку вони завоювали сотні тисяч клієнтів по всьому світу, і після цього в NASA вирішили використати їх у космосі, а розробника Євгена Еріка запросили в навчальний кампус NASA – лише двоє українців брали участь у цій престижній програмі.

Космос справді стає дедалі ближчим і доступним буквально кожному, в кого є Інтернет. Можна дивитись на сонячне затемнення або “стрім” просто з космосу.

До слова, скільки коштуватиме політ у космос на Blue Origin.

Опубліковано Липень, 28 в 20:00



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