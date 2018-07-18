Наслідки мораторію на перевірки таборів: сотня отруєних дітей за 2 тижні
З відпочинку – на лікарняне ліжко. Уже 68 дітей та 6 співробітників харчоблоку госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі Орлятко на Донеччині. У них – нудота, біль у животі та висока температура. Попередній діагноз – сальмонельоз.
За останні два тижні на лікарняні ліжка з літніх таборів в різних областях країни потрапили до сотні діток. І майже у всіх випадках – через недотримання санітарних норм.
Дивіться: Біль у горлі та слабкість: симптоми дифтерії та як лікувати (ІНФОГРАФІКА)
У МОЗі припускають, таку відповідальність міг спричинити тривалий мораторій на перевірки.
Нагадаємо, нещодавно сталося масове отруєння дітей в таборі Славутич під Києвом.
2018-07-18
Теги: Діти, Дитячий табір, ОтруєнняЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.