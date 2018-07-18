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Наслідки мораторію на перевірки таборів: сотня отруєних дітей за 2 тижні

З відпочинку – на лікарняне ліжко. Уже 68 дітей та 6 співробітників харчоблоку госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі Орлятко на Донеччині. У них – нудота, біль у животі та висока температура. Попередній діагноз – сальмонельоз.

За останні два тижні на лікарняні ліжка з літніх таборів в різних областях країни потрапили до сотні діток. І майже у всіх випадках – через недотримання санітарних норм.

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У МОЗі припускають, таку відповідальність міг спричинити тривалий мораторій на перевірки.

Нагадаємо, нещодавно сталося масове отруєння дітей в таборі Славутич під Києвом.

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