Наслідки мораторію на перевірки таборів: сотня отруєних дітей за 2 тижні

З відпочинку – на лікарняне ліжко. Уже 68 дітей та 6 співробітників харчоблоку госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі Орлятко на Донеччині. У них – нудота, біль у животі та висока температура. Попередній діагноз – сальмонельоз.

За останні два тижні на лікарняні ліжка з літніх таборів в різних областях країни потрапили до сотні діток. І майже у всіх випадках – через недотримання санітарних норм.

Дивіться: Біль у горлі та слабкість: симптоми дифтерії та як лікувати (ІНФОГРАФІКА)

У МОЗі припускають, таку відповідальність міг спричинити тривалий мораторій на перевірки.

Нагадаємо, нещодавно сталося масове отруєння дітей в таборі Славутич під Києвом.

Опубліковано Липень, 18 в 16:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.