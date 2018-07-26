Факти / Відео / Україна / Наслідки негоди у Києві – що ремонтують, шляхи об’їзду та погода на серпень/

Наслідки негоди у Києві – що ремонтують, шляхи об’їзду та погода на серпень

Наслідки учорашньої зливи, яка затопила дороги, пішоходні переходи та підвали будинків, повалила дерева і рекламні щити, ліквідовують досі. Рятувальники працювали всю ніч.

Про міст на Кирилівці, де обвалилася частина конструкції, фахівці кажуть – підмило грунт під опорою. Води було настільки багато, що на дорогу намило піску, місцями до 15 см.

У мерії переконують, дорожники за реконструкцію шляхопроводу, якому 50 років, тільки взялися і жодних робіт на цій ділянці ще не проводили. Перехід просто не витримав натиску стихії.

Ремонтники заспокоюють, несучим конструктціям ніщо не загрожує і остаточно міст не впаде. Частково відновили і рух автомобілів, можна проїхати по 1 смузі в кожному напрямку. А от дата повного відкриття шляхопроводу переноситься на 2-3 тижні. Кияни ж до наслідків вчорашньої негоди ставляться філософськи.

Дивіться:  Великий потоп у Києві: 1,5 м води у переходах, зруйновані міст і дороги

Та головну нагороду за філософський підхід отримують комунальники Києва. Вони переконують: у вчорашньому потопі винна погода. Мовляв за 3 години у столиці випала 3-місячна норма опадів. Тож саме через великий потік води і каналізаційні системи не справилися.

Виправдовуються – столичній каналізаційній системі понад півстоліття. І більшість  ремонту жодного разу не бачила. Навіть в останні роки, коли міська влада активно ремонтувала автомагістралі.  У Київавтодорі зіналися, для них головне не якість, а кількість зроблених кілометрів.

Що ж стосується ситуації на Дорогожичах, де затопило тунель, то чиновники і там звинувачують погоду. Тепер у всьому винна блискавка, яка знеструмила насосну станцію і з ладу вийшли одразу кілька насосів. Рівень води досягав 2,5 м.

Взагалі ж дощитиме в Україні щонайменше до кінця тижня. Відтак, рятувальники радять під час негоди закривати вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. А краще за все під час урагану сховатися у найближчому приміщенні.

До слова, в Україні через негоду знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Київ та Львів під водою: чому кожна злива перетворює міста на Венецію
Смерч із жару, попелу й диму – унікальне вогняне торнадо в США
Вбивча спека в Японії та раптова зима у Франції – світ накрили погодні катаклізми
У Франції випав град, розміром із тенісний м’яч
Закарпаттям пронісся буревій з градом – жахливі наслідки
Снігу по коліна, затори та обморожені. Апокаліпсис у Дніпрі попереду
Негода в Україні: Львів у заторах, замети у Дніпрі та лавини у Карпатах
Рух паралізовано, електрики немає: 2 циклони засипали снігом половину України

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка