Наслідки негоди у Києві – що ремонтують, шляхи об’їзду та погода на серпень

Наслідки учорашньої зливи, яка затопила дороги, пішоходні переходи та підвали будинків, повалила дерева і рекламні щити, ліквідовують досі. Рятувальники працювали всю ніч.

Про міст на Кирилівці, де обвалилася частина конструкції, фахівці кажуть – підмило грунт під опорою. Води було настільки багато, що на дорогу намило піску, місцями до 15 см.

У мерії переконують, дорожники за реконструкцію шляхопроводу, якому 50 років, тільки взялися і жодних робіт на цій ділянці ще не проводили. Перехід просто не витримав натиску стихії.

Ремонтники заспокоюють, несучим конструктціям ніщо не загрожує і остаточно міст не впаде. Частково відновили і рух автомобілів, можна проїхати по 1 смузі в кожному напрямку. А от дата повного відкриття шляхопроводу переноситься на 2-3 тижні. Кияни ж до наслідків вчорашньої негоди ставляться філософськи.

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Та головну нагороду за філософський підхід отримують комунальники Києва. Вони переконують: у вчорашньому потопі винна погода. Мовляв за 3 години у столиці випала 3-місячна норма опадів. Тож саме через великий потік води і каналізаційні системи не справилися.

Виправдовуються – столичній каналізаційній системі понад півстоліття. І більшість ремонту жодного разу не бачила. Навіть в останні роки, коли міська влада активно ремонтувала автомагістралі. У Київавтодорі зіналися, для них головне не якість, а кількість зроблених кілометрів.

Що ж стосується ситуації на Дорогожичах, де затопило тунель, то чиновники і там звинувачують погоду. Тепер у всьому винна блискавка, яка знеструмила насосну станцію і з ладу вийшли одразу кілька насосів. Рівень води досягав 2,5 м.

Взагалі ж дощитиме в Україні щонайменше до кінця тижня. Відтак, рятувальники радять під час негоди закривати вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. А краще за все під час урагану сховатися у найближчому приміщенні.

До слова, в Україні через негоду знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях.

Опубліковано Липень, 26 в 17:25



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