Наступ на Донбасі – навчання на Рівненському полігоні

На Рівненському полігоні – бойова підготовка гірсько-штурмової бригади оперативного командування Захід. Армійці йдуть у наступ на ворога.

Попереду сапери виявляють небезпечну знахідку, і попереджають екіпаж бойової машини.

Влучні постріли відшліфовують танкісти та артилеристи. Бригада знову готується на передову, хоча лише три місяці тому повернулися додому.

В наметовому містечку, де живуть військові, готують обід для сотень армійців.

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Кухарі починають свою роботу о 4 ранку і до ночі. Страви з м’ясом військовим на полігоні готують тричі на 10 днів. Поки воно свіже. Далі їдять консервоване, яке довше зберігається.

Ночують армійці в наметах. На умови не нарікають, адже майже усі знають, в яких умовах живуть на передовій.

До слова, на Тернопільщині зводять казарм для артилеристів.

Опубліковано Серпень, 17 в 14:13



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