Факти / Відео / Україна / Наступ на Донбасі - навчання на Рівненському полігоні/

Наступ на Донбасі – навчання на Рівненському полігоні

На Рівненському полігоні – бойова підготовка гірсько-штурмової бригади оперативного командування Захід. Армійці йдуть у наступ на ворога.

Попереду сапери виявляють небезпечну знахідку, і попереджають екіпаж бойової машини.

Влучні постріли відшліфовують танкісти та артилеристи. Бригада знову готується на передову, хоча лише три місяці тому повернулися додому.

В наметовому містечку, де живуть військові, готують обід для сотень армійців.

Дивіться: Один автомат на трьох : як українці воювали за Грузію

Кухарі починають свою роботу о 4 ранку і до ночі. Страви з м’ясом військовим на полігоні готують тричі на 10 днів. Поки воно свіже. Далі їдять консервоване, яке довше зберігається.

Ночують армійці в наметах. На умови не нарікають, адже майже усі знають, в яких умовах живуть на передовій.

До слова, на Тернопільщині зводять казарм для артилеристів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Замки, містичні озера та тунель кохання: що подивитися на Рівненщині та ціни
На Рівненщині авто збило жінку з двома дітьми на узбіччі
Міномет Молот
Без інтернету не обійшлось! Секрети розробки міномету Молот
За кілька годин до вибуху – навчання на Рівненському полігоні
Наступ на ворога та бойова авіація – тренування українських бійців
350 учнів Рівненщини виганяють з гімназії – причина
ато
Смертельний полігон. Чому українські військові гинуть не на фронті, а в тилу
Як проходить крізь болота і форсує річки новий БТР-4Е

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка