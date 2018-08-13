Натуральне – дорожче: скільки коштує одягнути дитину до школи

Перше вересня наближається невідворотньо. Батьки вже придивляються до шкільної форми, буквально за кілька днів по українських містах відкриються традиційні ярмарки. Нескінченні ряди піджаків та сарафанів. Батьки ретельно вишукують. Хочуть, аби шкільна форма була і зручною, і безпечною. Та ще й недорогою. А школярам треба одне: щоб була гарна. Товарознавці запевняють: цінова політика шкільної форми така – чим більше натурального волокна в тканині – тим вона дорожча.

В одному зі столичних універмагів найдорожчий варіант костюму українського виробництва з 80% вовни для хлопчиків коштує більше 2 тисяч гривень. Схожа модель, вироблена в Сумах, але з шістдесятьма відсотками вовни – 1800 гривень. Костюм львівської фабрики – 1200 гривень. Але там вовни менше половини. З піджаками та брюками – ситуація така ж. Штани з натуральним складом – у магазині – 500 гривень. З полієстеру найдешевший варіант – до 350. Найдорожчий піджак – 1000 гривень.

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Приблизно такого ж складу і ціни на турецькі костюми. На ринку за популярність борються фасонами. Турки шиють окремі моделі для маленьких товстунів. Дешевше на ринку – хіба що Китай. Сукенка для дівчаток тут до 900 гривень. Зате і у складі такого виробу більша частина полієстеру. Але продавчиня каже – купують.

До синіх і чорних костюмів – розмаїття блуз та сорочок. Переважно білі. Тут блискітки перегукуються з малюнками. От лише ціна таких – 600 гривень. Найпростіших – 400. Батьки одразу прикидають – їх треба не одну. Вбрання тільки на перший дзвінок обійдеться в 2-3 тисячі. Але продавці готові запропонувати альтернативу. За центральними полицями майже в кожного – залишки торішніх колекцій. Їх готові віддати на третину дешевше.

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Опубліковано Серпень, 13 в 17:06



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