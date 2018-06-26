Навчити людей відстоювати свої права – програма Сергія Бреуса у Нових лідерах

Підвищити правову грамотність українців – мета учасника Нових лідерів Сергія Бреуса.

Сергій Бреус – керівник одного з центрів надання безоплатної правової допомоги за свою практику помітив, навіть зараз, коли доступна будь-яка інформації, елементарних правових знань люди не мають.

Права людей дуже часто порушують. Але часто сама людина винна, що опинилась у такі ситуації, бо не читають договори і підписують їх, самі беруть гречку, голосують за політиків, – каже Сергій Бреус.

Сергій зрозумів – необхідно піднімати правову обізнаність у людей, започаткував різні освітні заходи, лекції для молоді.

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Але в процесі промітивт – особливої уваги потребують пенсіонери через їхню незахищеність. Так народилася ідея правничого хабу для людей похилого віку.

Заняття безкоштовні для всіх.Успіхи пенсіонерів на правовій ниві не забарилися. Вистачило кількох досутпних лекцій професіонала для пояснення як влаштована правова система.

Торжество права й справедливості – стратегічна мета Сергія. Він сподівається, що проект Нові лідери допоможе йому долучитися до змін в країні.

До слова, як молоді прийти до влади і змінити систему. Програма Дмитра Дробота у Нових лідерах.

Опубліковано Червень, 26 в 12:00



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