Навіть якщо РФ відпустить Сенцова, вивезти з Півночі його буде неможливо

Останній раз, коли до Сенцова пускали з телекамерою, це було на етапі у Челябінську. У лютому 2016 року з ним розмовляла місцева правозахисниця. Під час розмови Олег оптимістичний і часто посміхається.

Сенцов після 47 дня голодування перейшов межу неповернення. В найкращому випадку він на все життя залишиться інвалідом. Оцінює ситуацію лікар -анастезіолог Володимир Бродський. Він працює в одному з найбільших медичних центрів Ізраїля.

Навіть якщо Росія відпустить Сенцова, вивезти з півночі його буде неможливо – дорогу ані літаком, ані потягом він не переживе. Всієї інформації, про те як підтримують життя Сенцова колонія адвокату не надає. Дмитро Дінзе лише знає, що Олегу крапають поживну суміш.

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Таку підтримку життя лікарі називають парентеральним харчуванням. Це такий засіб введення поживних речовин в організм в обхід шлунково-кишкового тракту. Здійснюється через будь-яку периферичну вену кінцівок. В багатьох країнах застосовують методику «все в одному»: коли всі інгредієнти змішуються в одному пакеті.

В умовах колонії не можливо надати Сенцову якісну допомогу. Про можливості тюремної медицини Володимир Бродський знає ізсередини – за радянських часів був дисидентом і сам відбував покарання в колонії Томської області.

Як лікар каже, що голодуючий може померти через найдрібнішу помилку медперсоналу. Значення має навіть швидкість капання препаратів.

Вперше за 4 роки до Олега потрапила його сестра Наталя. Каже дуже постарів, за час голодування схуд на 15 кіло. Олег засмучений, що увага прикута лише до нього – хоче, аби більше писали, говорили про інших політв*язнів.

Аби міжнародна увага до долі Олега не згасала, українці провели на його підтримку акцію на центральному київському стадіоні. “Олімпійський” палав факелами не заради футболу, а заради життя українського патріота.

До слова, сестра Сенцова розповіла правду про його стан.

Опубліковано Липень, 12 в 22:28



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