Недбальство чи спроба сховати факти: хто та навіщо затягує суд над Зайцевою
У Харкові розгорається скандал навколо судів у справі Зайцевої і Дронова.
Родичі потерпілих у жахливій ДТП вже звернулись до президента, генпрокурора і міністр МВС з вимогою забезпечити справедливий судовий процес та провести розслідування щодо приховування важливих фактів у справі.
Люди не вірять у справедливе покарання винних – нарколог, яка оглядала Зайцеву, одразу після ДТП зникла, опіати не кваліфіковані як обтяжуючі обставини, не встановлена швидкість автомобілів.
Читайте: Вона не в СІЗО? Зайцева прокололася в суді
Поліція та прокуратура навіть не думають шукати зниклу нарколога Федірко – яка має пояснити, чому взяла крові та сечі менше, ніж треба для повторного аналізу на наркотики.
Раніше Факти ICTV писали, що підозрювану в масштабному ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.