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Недбальство чи спроба сховати факти: хто та навіщо затягує суд над Зайцевою

У Харкові розгорається скандал навколо судів у справі Зайцевої і Дронова.

Родичі потерпілих у жахливій ДТП вже звернулись до президента, генпрокурора і міністр МВС з вимогою забезпечити справедливий судовий процес та провести розслідування щодо приховування важливих фактів у справі.

Люди не вірять у справедливе покарання винних – нарколог, яка оглядала Зайцеву, одразу після ДТП зникла, опіати не кваліфіковані як обтяжуючі обставини, не встановлена швидкість автомобілів.

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Поліція та прокуратура навіть не думають шукати зниклу нарколога Федірко – яка має пояснити, чому взяла крові та сечі менше, ніж треба для повторного аналізу на наркотики.

Раніше Факти ICTV писали, що підозрювану в масштабному ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.

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