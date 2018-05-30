Недобре запідозрили ще напередодні: все про вбивство Аркадія Бабченка

Вбили Аркадія Бабченка вчора близько 8 вечора, коли той повертався з крамниці додому.

Потім виклик швидкої, поліції, шокована дружина та сусіди, які не чули жодного пострілу. Імовірно вбивця працював із глушником, 4 постріли. Аркадій помер у кареті швидкої допомоги. Дружину в шоковому стані відвели в безпечне місце, з нею ще довго не зможуть поговорити слідчі.

Недобре запідозрили сусіди ще напередодні.

У Києві вбито російського журналіста Аркадія Бабченка. На вашу думку – це: замовлення Кремля 65%, 58 votes 58 votes 65% 65%

розплата за активну громадянську позицію 15%, 13 votes 13 votes 15% 15%

пов’язано суто із професійною діяльністю Бабченка 10%, 9 votes 9 votes 10% 10%

теракт російської розвідки, скоєний навздогін фіналу ЛЧ у Києві 6%, 5 votes 5 votes 6% 6%

випадковість або помилка 4%, 4 votes 4 votes 4% 4% Всього голосів: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Від правоохоронців з моменту вбивства інформації обмаль. Лише оприлюднили фоторобот імовірного вбивці. Це чоловік віком 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури, має сиву бороду. Був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку та джинси.

Сьогодні під російське посольство вийшли колеги Аркадія Бабченка та обклеюють паркан фотографіями вбитого журналіста.

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Аркадій Бабченко – відомий російський журналіст, блогер, який відкрито критикував Путінський режим та підтримував Україну. Що цікаво, Бабченко брав участь у першій та другій чеченських війнах. І вже як військовий кореспондент висвітлював військові події у Південній Осетії 2008 року.

Популярність в Україні здобув під час Революції гідності, коли в Росії об’єктивно висвітлював перебіг подій на Майдані. Коли почалась анексія Криму, відверто критикував дії Кремля.

Через професійну діяльність Бабченко регулярно отримував погрози, через що у лютому він вирішив тимчасово виїхати з Росії. Журналіст намагався отримати дозвіл на проживання в Чехії, однак там відмовили. З серпня минулого року Бабченко переїхав до Києва та працював на кримськотатарському телеканалі АТР. В день своєї смерті журналіст написав пост у Facebook про те, що вважає цей день своїм другим Днем народження.

До слова, які є версії вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Опубліковано Травень, 30 в 13:54



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