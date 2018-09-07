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Невидимі бійці фронту: хто такі розвідники та що роблять на передовій

Сьогодні своє професійне свято відзначають розвідники. Їхня робота оповита романтичними міфами. Вони уникають публічності та рідко підпускають до себе журналістів. Адже праця цих чоловіків на передовій пов’язана з постійним ризиком.

Вони завжди ходять по гострому лезу передової. Розвідники – це очі та вуха війська. У час війни їхні навички та професійні вміння бути непомітними для ворога – безцінні. Адже інформація, здобута часто за лінією фронту, може змінити хід важливої операції.

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Обличчя закриті балаклавами, камуфляж підігнаний до міліметра, мінімум зайвих рухів. Вони впевнені та спокійні. Хоча за лічені метри на невидимих бійців фронту вже чатує смертельна небезпека.

До слова, наймасштабніші міжнародні навчання Rapid Trident перейшли до активної – практичної фази.

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