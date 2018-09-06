Незаконні парковки: кому йдуть гроші та як подолати корупцію

Галузь держави, в якій бюджет країни втрачає гроші – це парковки. Вже рік, за законом, заборонені паркувальники, а оплата повинна здійснюватися лише через автомати, а не готівкою. Та на практиці, все навпаки.

Автомати не працюють, та їх і знайти не легко. Паркувальники беруть гроші готівкою і виставляють фішки, як бронювання – хоча це теж законно, лише в окремих випадках.

Цього року бюджет міста без паркувальників поповнили на 20 мільйонів гривень. Це на два з половиною мільйони більше, ніж торік. Тих, хто бере гроші з водіїв – кажуть ігнорувати.

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Уже з наступного року запровадять автоматичну систему контролю за парковками. За допомогою телефону можна буде дізнатися, де є вільне місце. А спеціальні інспектори контролюватимуть оплату послуги.

До слова, з 1 вересня смуги для руху транспорту в містах та селах дозволяють малювати вужчими на третину. Тобто не 3 метри 75 сантиметрів, як ми звикли, а 2,5 метри.

Опубліковано Вересень, 06 в 20:18



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