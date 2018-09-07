Незручні і легко губляться: українці незадоволені металевими гривнями

Монети в одну і дві гривні серед українців не в пошані – водії автобусів, літні люди, продавці на ринках не задоволені реформою Нацбанку – гроші маленькі, кажуть, їх важко рахувати та загубити дуже легко. Водночас, в Нацбанку пояснюють, що хотіли полегшити життя людям, адже монети не займають багато простору у гаманцях та й не важкі. До того ж чимало країн світу купюри малого номіналу переводять у метал.

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Паперові одну та дві гривні більше не друкуватимуть. Банкноти цих номіналів з квітня почали замінювати на монети. У Нацбанку тоді заявили – металеві гроші прослужать довше – понад 20 років. Тому їх вигідніше виробляти.

У Нацбанку заспокоюють – усі новації будуть проводити поступово. Що ж стосується форми нової української гривні – її спеціально зробили такою – для зручності. Наступного року планують ввести металеві 5 і 10 гривень.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні ввели в обіг нові монети

Опубліковано Вересень, 07 в 11:11



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