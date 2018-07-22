Незручні тротуари, шрифт Брайля – рідкість. Як живуть незрячі люди в Україні

Ми навіть не здогадуємось, як не просто незрячим людям робити звичні речі, ходити вулицями, переходити дорогу, купувати продукти в магазинах.

Українські міста надзвичайно мало пристосовані для таких людей. Тротуари не зручні, переходи не обладнані, шрифт Брайля рідкість.

Аби люди краще зрозуміли світ, у якому живуть незрячі, львівські активісти запропонували їм провести експеримент. Кожному із 14-х львів’ян зав’язали очі. Наступні півтори години ті проводять у темряві.

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Пройтися вулицею без сторонньої допомоги не вдається. Вільно та безпечно пересуватися заважають бордюри, ями та сходи. А звичайний похід на каву перетворюється на нездійсненний квест. Найскладніше – розрізнити купюри і заплатити за напій.

Вчора Факти ICTV писали про найкращого двірника Львова: хто він та як робить людей щасливішими.

Опубліковано Липень, 22 в 14:09



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