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Ні агресії РФ, Північний потік-2 і перспективи членства України – підсумок саміту НАТО

У Брюсселі завершився самміт НАТО, який не приніс Україні програми розширених можливостей, але вкотре підтвердив: двері Альянсу лишаються відкритими для країн – аспірантів.

Грузія була трохи більш успішною – їй на словах уже пообіцяли членство, водночас, Україна зробила прорив на дипломатичному фронті і все-таки змогла організувати зустріч Петра Порошенка із американським Президентом Дональдом Трампом.

Лідери говорили принаймні 10 хвилин у залі засідань Північно – Атлантивної Ради – особливо такі перемовини були важливі перед зустірччю Трампа – Путіна, яка відбудеться наступного понеділка.

У Брюсселі – спекотно. Самміт мало не зірвався -через Трампа.  Той раптово перервав роботу Альянсу – і, фактично, зайнявся шантажем. Мовляв, Штати переплачують за видатки НАТО,. Врешті, самміт поновив роботу, і НАТО не розвалилось

Аби усвідомити феномен Трампа, варто відчути  ажіотаж навколо його прес-конференції. Журналісти не вміщаються у прес-центрі, прикипають до телевізорів і чекають надворі.  Багато питань – про Росію і майбутні перемовини  із Путіним у Гельсінкі і  про Крим.

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Основні сподівання України – на Трампа, який з самого першого дня показав, хтоє господарем у Північно – Атлантичному Альясні. Тому наші дипломати зробили усе можливе, аби організувати зустріч україснького та американського Президентів.

Для україни край важливі  переговори перед майбутньою зустріччю  з Путіним у Гельсінкі , аби Трамп посприяв  звільненню  наших заручників.

Також це питання на переговорах із Путіним у неділю порушуватиме і французький президент Емманюєль Макрон. Петро Порошенко пояснив, як саме він переконував європейців не інвестувати в Північний потік – два, тобто газогін в обхід України.

Порошенко вірить, що Україна в майбутньому  стане членом НАТО, адже багато для цього зробила, Альянс підтвердив, що розуміє наші прагнення і тримає двері відчиненими.

Щоправда, НАТО радить завершити реформи, а ще дотримуватись висновків Венеційської комсії.  – це болючий момент для угорців, які не дають нам просуватися у відносинах з Альянсом. Також НАТО засудило російську агресію в Україні.

У тому, що НАТО не дало нам програми розширеного партнертва Президент проблем не бачить – адже це питання не має нічого спільного із майбутнім вступом України до Альянсу.

До слова, НАТО і союзники піднімуть витрати на оборону до рекордного рівня.

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