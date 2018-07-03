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Ніяких знижок і поліс страхування: як не зіпсувати відпустку

Сотні українців поневіряються в аеропортах по всьому світу – так розпочався сезон відпусток літо-2018, у  всіх на вустах туристичний колапс, який отруїв відпустку багатьом родинам.

Люди застрягли в Тунісі, Туреччині, Іспанії, Італії, Єгипті. Черговий літній скандал зайве довів: туристичну сферу в Україні ніхто не контролює, пасажири в заручниках у туроператорів та перевізників, які в разі біди кивають один на одного.

Сьогодні відбулася нарада в Мінінфраструктури, за участі винуватців транспортного колапсу. Авіаперевізник фактично визнав – аби вибити борги з туроператора зробив заручником пасажирів.

Туроператора Oasis можуть позбавити ліцензії.

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Фахівці радять: у разі затримки рейсу понад три години варто скаржитися, насамперед,  до авіакомпанії. Врятувати може і розширений поліс страхування.

Після повернення в Україну страховики радять згуртуватися всім жертвам недолугих  авіаперевезень і написати колективну скаргу туроператору. Якщо у затримці винен він, його зобов’яжуть відшкодувати збитки.

Поки таких випадків мало, тож єдиний вихід – купувати путівки у надійних фірм, не вестися на знижки, які саме і є першим тривожним сигналом.

Вчора Факти ICTV писали, хто повинен компенсувати неочікувані витрати в очікуванні скасованого рейсу.

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