Ніжинські огірки: унікальні рецепти соління та консервації

Марія Гаврилівна показує свою чималу грядку. Тут, неподалік Ніжина вирощують знамениті ніжинські огірки. На Дослідній станції Маяк їх з гордістю називають шедевром світової селекції.

Їх завезли сюди греки ще у середині 17-го століття. Але лише 1927 року з’ясували, чому в Ніжині огірки найсмачніші..

Колись ніжинський огірок експортували у майже 60 країн світу. Та у 80-ті роки минулого століття знаменитий овоч мало не знищив назавжди шкідник – борошнисту росу. Потім колгоспи та радгоспи розпалися, а фермери віддали перевагу більш стійким нідерландським сортам. Та селекціонери не здалися. І вивели з десяток сортів та гібридів.

Смакують вони і свіжі, хоча ніжинський огірок вважають еталонним для маринування чи соління.

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На цій станції розробляють унікальні рецепти для соління та консервації. Додають навіть руколу, базилік, тархун, деревій та м’яту.

Марія Гаврилівна ж ділиться своїм роками випробуваним рецептом. Каже, огірки просто заливає холодною водою з сіллю.

2005 року у Ніжині встановили пам’ятник огірку, який на той час став першим монументом овочу в Україні. Науковці ж сподіваються, що зовсім скоро славнозвісний ніжинський огірок відвоює славу овочевого короля.

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Опубліковано Липень, 24 в 12:34



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