Ночівля в наметі замість готелю – плюси та мінуси дикого відпочинку на морі
Вже понад 30 років замість класичного відпочину в готелі Павло обирає дикий туризм. Чоловік переконує, справа не в грошах.
Ночівля у наметах, їжа на багатті та абсолютна свобода. Саме це приваблює сучасних Робінзонів.
Зазвичай відпочивальники вибирають локації для наметів подалі від популярних туристичних маршрутів.
На Одещині це Кароліно-Бугаз і Григорівка. Зазвичай це дикі пляжі. Проте зараз в Україні активно розвиваються кемпінги, де туристам пропонують різні послуги.
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Дикий відпочинок обходиться туристам значно дешевше. За добу в кемпінгу платять від 50 грн, коли на курортних базах ціни стартують від 200 грн за ніч.
Юрій з родиною вже другий рік поспіль приїздять сюди на дикий відпочинок з Білорусі.
Зазвичай любителі такої відпустки не прив’язані до одного місця і легко змінюють локації. Для багатьох дикий відпочинок – насамперед єднання з природою та романтика, якої так не вистачає у житті.
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