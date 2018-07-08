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Ночівля в наметі замість готелю – плюси та мінуси дикого відпочинку на морі

Вже понад 30 років замість класичного відпочину в готелі Павло обирає дикий туризм. Чоловік переконує, справа не в грошах.

Ночівля у наметах, їжа на багатті та абсолютна свобода. Саме це приваблює сучасних Робінзонів.

Зазвичай відпочивальники вибирають локації для наметів подалі від популярних туристичних маршрутів.

На Одещині це Кароліно-Бугаз і Григорівка. Зазвичай це дикі пляжі. Проте зараз в Україні активно розвиваються кемпінги, де туристам пропонують різні послуги.

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Дикий відпочинок обходиться туристам значно дешевше. За добу в кемпінгу платять від 50 грн, коли на курортних базах ціни стартують від 200 грн за ніч.

Юрій з родиною вже другий рік поспіль приїздять сюди на дикий відпочинок з Білорусі.

Зазвичай любителі такої відпустки не прив’язані до одного місця і легко змінюють локації. Для багатьох дикий відпочинок – насамперед єднання з природою та романтика, якої так не вистачає у житті.

Раніше Факти ICTV писали про еко-відпочинок у Греції: ціни 2018 та як дістатись.

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