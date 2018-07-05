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Нова атака Новачком в Великобританії: хто отруїв подружжя

Британія спантеличена новим отруєнням на її території речовиною, розробленою у вже неіснуючому СРСР. Напередодні поліція повідомила – подружжя, знайдене нещодавно непритомним, зазнало дії нервово-паралітичної речовини Новачок.

Чоловіка та жінку виявили у місті Еймсбері – неподалік від іншого міста – Солсбері, де у березні отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Спершу правоохоронці думали, що вони отруїлися наркотиками.

Поліція також повідомила особи жертв. Це британські піддані 45-річний чоловік на ім’я Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс.

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До лікарні після отруєння вони потрапили ще 30-го червня, однак оприлюднили інформацію лише напередодні. Розслідування веде контртерористичний підрозділ. Місцеві мешканці оговтуються після новини.

Нагадаємо, Скрипаля отруїли в березні. Слідчі кажуть що мають докази, що за цим стоїть Кремль. Нинішній інцидент з росіянами поки напряму офіційно не пов’язують.

Сьогодні надзвичайний комітет уряду Великої Британії говоритиме про отруєння в Еймсбері на вже другому відучора терміновому засіданні.

До слова, двоє людей отруїлися невідомою речовиною біля Солсбері.

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