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Нова хвиля магнітних бур: хто у зоні ризику та як вберегтися

Від сьогодні Україну накриють магнітні бурі.  Нині люди масово скаржаться на погіршення самопочуття, безсоння, дратівливість та кволість. І хоча нинішні магнітні коливання – доволі помірні, вже з вівторка на українців чекає новий удар, який триватиме аж до кінця тижня.

Насамперед небезпечні магнітні бурі для тих, у кого є серцево-судинні захворювання. У ці дні частішає серцевий ритм, згущується кров, може зрости кількість інфарктів та інсультів. Ще одна поширена реакція – головний біль, запаморочення, зниження активності та безсоння. Починає стрімко вироблятися адреналін, який підвищує кров’яний тиск.

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Завдають клопоту бурі не лише людям. Найзагрозливіші вони – у космосі. Якщо коливання дуже сильні – із ладу можуть вийти космічні супутники, а космонавти – зазнати опромінення. Під час потужних сонячних спалахів ризик опромінення є навіть в авіапасижирів. Крім того, порушуються радіосигнали і зв’язок, перевантажуються лінії електропередач.

Тож і лікарі, і науковці сходяться в одному: під час магнітних бурь треба бути пильним, проте боятися їх – не варто. Натомість краще постійно піклуватися про здоров’я, аби катаклізми природи на самопочуття не впливали.

До слова, Факти ICTV розповідали про магнітні бурі у вересні

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