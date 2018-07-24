Нова історична локація! В Івано-Франківську знайшли Станіславську фортецю

Хотіли облаштувати тротуар, а відкопали замок.

Просто в середмісті Івано-Франківська комунальники натрапили на залишки легендарної Станіславської фортеці.

Про неї відомо ще з 17-го століття. Збудували її для оборони міста. За кілька тижнів археологи вже зуміли дістатися до основи старовинного фундаменту – в глибину це більше двох метрів.

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Серед знайденого – фрагменти керамічного посуду, залишки кахлів, монети часів Речі Посполитої. У міській раді вже оголосили – працюють над проектом музеїфікації об’єкта.

Обіцяють облаштувати історичну локацію вже до кінця цього року.

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Опубліковано Липень, 24 в 11:49



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