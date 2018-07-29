Нове напруження на Передовій – під вогнем Кримське

Колишня російська спортсменка, а нині вже український військовий Ольга починає знайомити нас із великокаліберним кулеметом ДШК. На армійському жаргоні його називають “Даша”.

Попри свої габарити, ця зброя не боїться жіночих рук. Ольга розповідає – починала як всі з автомата, але нині жахає бойовиків у районі Горлівки значно серйознішим калібром.

Попри смертельну небезпеку на фронті, дівчина не розуміє, як дехто може гаяти свій час в офісі, коли в країні війна.

Мотивувати побратимів Ольги боронити свою землю не треба. Більшість у її роті – це ті, хто ще 2014-го прийшов на фронт. Як ось, приміром, Дмитро, котрий бойовий шлях почав у батальйоні Дніпро-1.

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Залишав передову чоловік лише одного разу, після поранення в Пісках, коли ще точились важкі бої за Донецький аеропорт.

Про майбутнє Дмитро не загадує, а просто виконує свою роботу. Чоловік зізнається – на фронті планує зустріти перемогу.

З такими бійцями на війні не страшно – зізнається командир роти 21-річний Михайло. На передову він потрапив торік одразу із навчальної аудиторії академії сухопутних військ.

Випускали пришвидшено, адже на фронті бракувало молодих офіцерів. Нині набув авторитету в колективі, хоча дехто з підлеглих хлопця вдвічі старший за нього.

До слова, на Донбасі знайшли заборонені протипіхотні міни.

Опубліковано Липень, 29 в 21:18



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