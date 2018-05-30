Нові методики у школах! Як навчатимуть дітей англійській мові

Навчання через гру, вміння працювати в колективі та викладання англійською з першого класу – такі реформи очікують українську початкову школу вже наступного навчального року. Міністерство освіти впроваджує нові методики викладання іноземної мови за допомогою Британської ради.

Перший крок до реформування – підготовка вчителів. Спочатку їх треба навчити нових методик. Британська рада започаткувала програму під назвою Вчителі англійської мови – агенти змін. Її головне завдання підготувати вчителів англійської молодших класів. До програми відібрали 140 вчителів з усієї України.

Після тренінгів, вони поїдуть у свої міста та селища і передадуть досвід колегам. До початку нового навчального року по всій країні має бути 17 тис. вчителів англійської, які викладатимуть іноземну за новими методиками.

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Юрій Момот – вчитель англійської у першій Черкаській гімназії. Він разом з іншими колегам опанував нові методики на тренінгах Британської ради. Навчання для вчителів проходить в атмосфері відкритості та довіри, такі ж настрої вчителі понесуть на тренінги для своїх колег, а потім і на уроки до дітей.

Особливість нової методики – вивчати іноземну мовою оригіналу. У першому класі англійську та українську використовуватимуть паралельно. Однак на кінець початкової школи, навчання переходить винятково на англійську, і все це у формі гри. Вже доведено – так діти засвоюють матеріал краще.

Головна мета програми – максимально наблизити урок до реального життя, щоб діти з початкової школи могли спілкуватися англійською мовою і в них завжди було бажання вчитися.

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Опубліковано Травень, 30 в 11:54



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