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Нові покарання за ДТП: відеофіксація та в’язниця

За півроку п’яні водії в Україні скоїли 2 тисячі аварій, у них загинуло 42 людей і майже півтисячі травмовані.

Міністр МВС заявив, що скоро запровадять більш суворі покарання і нарешті, запрацює відеофіксація. Проекти законів уже в парламенті – тепер головне дочекатись нардепів з канікул.

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Юрій Луценко впевнений, будь-яка смертельна ДТП з провини водія має жорстоко каратися, і не умовними, а реальними кримінальними термінами. Для цього потрібно узаконити і нижню планку тюремного терміну, бо її нині нема. Тому суди часто дають термін умовний.

До слова, з ким судитися і які шанси отримати гроші автовласникам після пошкодження машин потопами.

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