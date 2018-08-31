Нові правила автоцивільського полісу: що зміниться і коли чекати

Віктор за кермом вже понад 40 років. Їздить практично без порушень.

Втім, попри свою законослухняність чоловік сплачує за поліс автоцивілки таку ж суму, як і нахабний порушник. Чоловік не розуміє, чому така несправедливість. У Європі, наприклад, вартість страхування може різнитися у десятки разів. І саме гаманець – дієвий спосіб спонукати до порядку на дорозі.

І якщо європейський водій не спричинив жодної аварії за 5 років – ціна поліса може знизитися на третину, і це потужний мотиватор.

У нас же поліс ОСАГО коштує в середньому тисячу грн на рік – вартість закріплена законодавством і не залежить від кількості порушень.

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Кабмін нині розглядає законопроект про бонуси й штрафи за аварійну чи безаварійну їзду. Документ вже пройшов перше читання. Над ним працювали в тому числі і експерти з автострахування.

Якщо проект ухвалять – нововведення запрацюють 2020-го і суми виплат автостраховиків та вартість, власне полісу зростатимуть до 25-го року.

Така справедливіша схема з автострахування влаштовує і водіїв.

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Опубліковано Серпень, 31 в 21:17



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