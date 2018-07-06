Нові правила нарахування субсидій – що змінилось та хто не отримає

Старенька техніка, меблі, які нині називають ретро, пенсіонерка Роза Іванівна живе скромно. Але – одна в трикімнатній квартирі. Тож у субсидії жінці відмовили. Адже її дають при площі не більше 49 кв на людину. Як далі прожити – пенсіонерка не розуміє.

Інспекцію жінка покликала сама, аби переконати соцслужбу, що попри метраж, живе скрутно. Соцпрацівники в холодильники не заглядають, оцінюють передусім, чи не було дорогих придбань у понад 50 тис грн.

Тут і без прискіпливої ревізії – інспектори бабусі повірили. Такі перевірки почастішали через нові правила нарахування субсидій. Під ударом опинилися 2 млн сімей.

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Попрощатися із субсидією доведеться тим, у кого квартира – 120 кв або будинок – понад 200, є машина, якій не більше 5 років. Або член сім’ї на заробітках за кордоном. Хіба що він задекларує свої доходи і сплатить єдиний соціальний внесок.

І заплатити треба одразу за 3 місяці. А це – майже 2,5 тис. Такі ж умови для тих, хто працює нелегально, інакше їм автоматично нарахують одразу три прожиткових мінімуми. А це – понад 5 тис грн. Отримати субсидію в такому разі буде дуже складно. Прояснюють, такі заходи – вимушені. Через шахраїв.

Люди придумали безліч схем, як обдурити державу. Найпопулярніша – виписати з дому чоловіка чи жінку, у яких великий офіційний дохід. Та за новими правилами – це вже не спрацює.

Як обійти і таке обмеження, схоже, вже придумали. Нова хитрість – розлучення. На це наважуються навіть старенькі. Приміром, у Рівному минулого місяця заяви на розлучення подали понад півсотні пенсіонерів. У профільному міністерстві лише зітхають.

Урядовці застерігають, тим, хто збрехав і інспекція це виявила, всі нараховані гроші доведеться повернути державі.

До слова, Факти писали, в якому випадку прийде інспектор з перевіркою для отримання субсидії.

Опубліковано Липень, 06 в 17:41



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