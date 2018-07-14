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Нові ціни на проїзд у Києві: реакція людей та чи здорожчають маршрутки

На площі Перемоги купа маршруток. Зовні однакові,  але за ціною проїзду – різні.

Водій Олександр працює на приватного перевізника. Каже, поки команди підвищувати ціни за проїзд не було. Але підозрює це станеться вже з понеділка. Наскільки саме – не знає. Але на цьому наполягає.

Тарифи підняли, а квитки надрукувати не встигли. І хоча більшість у водія їх не просить, для тих, хто у відрядженні, може спричинити проблему. Бо відзвітуватися, на яку суму проїхався, буде вкрай складно. Адже за документом проїзд 4.50. Пасажири  обурені, ціни кажуть, завищені.

Обурюються, але купують – каже кондуктор старенького тролейбуса. Від сьогодні  проїзд у ньому теж з дорожчав удвічі. За 8 грн можна проїхати у тролейбусі, де замість справних механізмів – суцільна іржа. Де  сидіння ледь тримаються.

І в такому жахливому стані щодня на маршрут виходить більшість транспорту, що перевозить тисячі людей. Старезні  маршрутки, з дірявими сидіннями, або взагалі без них. Іржаві двері, які  відвалюються просто на ходу.

Читайте: Проїзд у метро Києва здорожчав: як зекономити

Дещо краща ситуація в метро. Тут теж підвищення. Напередодні на деяких станціях підземки були  великі черги. Люди хотіли встигнути купити  жетони і поповнити картки за старою ціною.

Ажіотаж у столичній підземці і сьогодні. Аби обміняти старі жетони на нові люди готові вистояти чималу чергу.

Обміняти старі жетони можна буде до кінця місяця без доплати.  Ті, хто поповнює безконтактні картки метрополітену і користується проїзними, зможуть заощадити 1-1,5 грн за одну поїздку. Необмежене пересування в наземному транспорті  впродовж місяця коштуватиме 390 грн, а в метрополітені – 610.

За гроші, які отримає столичний бюджет від підвищення тарифів, обіцяють покращити умови проїзду. Встановити кондиціонери, обладнати зупинки та навіть закупити нові автобуси і тролейбуси. Та обіцянкам чиновників люди мало вірять.

До слова, 15 тис. грн зарплати мало: чому в Україні дорожчає проїзд у транспорті.

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