Нові ціни на проїзд у Києві: реакція людей та чи здорожчають маршрутки

На площі Перемоги купа маршруток. Зовні однакові, але за ціною проїзду – різні.

Водій Олександр працює на приватного перевізника. Каже, поки команди підвищувати ціни за проїзд не було. Але підозрює це станеться вже з понеділка. Наскільки саме – не знає. Але на цьому наполягає.

Тарифи підняли, а квитки надрукувати не встигли. І хоча більшість у водія їх не просить, для тих, хто у відрядженні, може спричинити проблему. Бо відзвітуватися, на яку суму проїхався, буде вкрай складно. Адже за документом проїзд 4.50. Пасажири обурені, ціни кажуть, завищені.

Обурюються, але купують – каже кондуктор старенького тролейбуса. Від сьогодні проїзд у ньому теж з дорожчав удвічі. За 8 грн можна проїхати у тролейбусі, де замість справних механізмів – суцільна іржа. Де сидіння ледь тримаються.

І в такому жахливому стані щодня на маршрут виходить більшість транспорту, що перевозить тисячі людей. Старезні маршрутки, з дірявими сидіннями, або взагалі без них. Іржаві двері, які відвалюються просто на ходу.

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Дещо краща ситуація в метро. Тут теж підвищення. Напередодні на деяких станціях підземки були великі черги. Люди хотіли встигнути купити жетони і поповнити картки за старою ціною.

Ажіотаж у столичній підземці і сьогодні. Аби обміняти старі жетони на нові люди готові вистояти чималу чергу.

Обміняти старі жетони можна буде до кінця місяця без доплати. Ті, хто поповнює безконтактні картки метрополітену і користується проїзними, зможуть заощадити 1-1,5 грн за одну поїздку. Необмежене пересування в наземному транспорті впродовж місяця коштуватиме 390 грн, а в метрополітені – 610.

За гроші, які отримає столичний бюджет від підвищення тарифів, обіцяють покращити умови проїзду. Встановити кондиціонери, обладнати зупинки та навіть закупити нові автобуси і тролейбуси. Та обіцянкам чиновників люди мало вірять.

До слова, 15 тис. грн зарплати мало: чому в Україні дорожчає проїзд у транспорті.

Опубліковано Липень, 14 в 19:46



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