Новий асфальт змила стихія. Чому кожна злива у Луцьку – потоп

Нещодавній буревій у Луцьку показав якість проведення ремонтних робіт доріг, тротуарів і мереж, а ще стан зливової каналізації міста. Обласний центр не витримав потужної зливи і знову поплив.

Деякі тротуари перетворилися на глибокі прірви, а їх ремонтували лише торік – під воду пішла новенька бруківка, асфальт і решта комунікацій. Комунальники досі ліквідовують наслідки стихії. Та переконують: руки в них у правильному місці, то просто злива надто потужна була.

Луцьк після зливи з буревієм, що вирували у понеділок ввечері. Через сильний дощ із градом вулиці стали немов у Венеції. Шквальний вітер повиривав із корінням десятки дерев. Транспорт зупинився, люди добиралися додому по пояс у воді. Мешканці ось цієї багатоповерхівки навіть вичерпували воду з даху, та квартири все одно залило.

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Біля будинку утворилося велике провалля. Поруч – дитячий майданчик і зупинка. Тепломережі тут прокладали торік, та тепер яму треба знову засипати. А це проспект Соборності – тут під час зливи під землю пішла частина пішохідної вулиці. бруківку вкладали лише торік, і перший сильний дощ її змив.

Люди обурюються: якби бруківку клали за нормами, дощ би її не змив. А так робота нанівець і гроші під землю. Після кожної зливи лучани бояться виходити на вулицю, аби не провалитися в яму, яку під водою не видно.

А на ось цій дорозі дощ вимив шмат асфальту – тут нещодавно робили ямковий ремонт. Тепер доведеться знову. Уже кілька днів комунальники прибирають повалені дерева – роботи ще чимало.

Скільки грошей піде на ліквідацію наслідків стихії – у місті ще не підрахували. Комунальники виправдовуються: комунікації не витримали, бо злива була дуже сильна.

Комунальні служби з острахом чекають чергової грози, адже проти стихії вони безсилі. Система зливової каналізації на найбільших вулицях і проспектах знову не витримає великої кількості опадів. Адже стара та захаращена. На її модернізацію треба щонайменше 20 млн грн – такої суми у міста немає.

До слова, у Луцьку після зливи постраждали автівки і громадський транспорт.

Опубліковано Червень, 21 в 22:15



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