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Новий Land Rover Discovery – характеристики та ціна

Британський Land Rover представив оновлену версію свого позашляховика Discovery п’ятого покоління. Модель 2019 року стала майже на півтонни легшою за попередника.

Цього вдалося досягти завдяки використанню алюмінієвих деталей в конструкції. Також Discovery отримав новий двигун – трилітрова шістка на 306 коней. Потужності вистачить аби буксувати вантаж вагою до 3,5 тонн, а до сотні прискорюватися майже за 7 секунд.

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Ще одна новинка оновленого Discovery – система безпеки Clear Exit . При виході з автомобіля, вона попереджатиме пасажира та водія про наближення з-заду іншого транспорту. Продажі нового Land Rover Discovery стартують наприкінці нинішнього року. Ціна позашляховика – від 70 тис євро.

До слова, Факти писали про топ-10 найдоступніших нових авто в Україні.

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