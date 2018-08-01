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Новий позашляховик Macan Porsche: характеристика та ціна

Porsche презентував свій новий позашляховик Macan у Шанхаї.

На ринку Піднебесної авто з’явиться раніше, ніж у Європі чи Америці. Все просто – майже третина всіх проданих раніше Macan мають китайську реєстрацію.

Ззовні авто кардинально не змінилося – нові бампери, підкореговані ліхтарі. Всередині з’явився обігрів лобового скла, іонізатор повітря, адаптивний круїз із режимом руху в заторах.

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Macan Turbo додав потужності навіть попри зменшення об’єму двигун на 2 і 9 літра видає аж 440 сил.

У Китаї нові Macan з’являться уже наступного тижня за ціною від 82 тисяч доларів. До Європи та Америки доїдуть восени.

Нагадаємо, американський автовиробник Jeep оприлюднив комплектацію свого позашляховика Wrangler моделі 2019 року для европейського ринку.

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