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Новий сміттєпереробний комплекс у Львові: скільки коштує і коли чекати

Чоловіка Олесі – Юрія Рудого та двох його колег-рятувальників – Андрія Вненкевича та Богдана Юнка шукали дві сотні людей. Тіло молодого капітана першим відкопали із непотребу, у підніжжі сміттєвої гори.

Сім’ї досі звикають жити без найрідніших і чекають справедливості. Хоча підозру 3-ом посадовцям ЛКП Збиранка та чиновникові міськради оголосили ще 2 роки тому, до відповідальності досі нікого не притягли. Лише в листопаді минулого року суд визнав померлим 60 річного еколога, який безвісти зник під час обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Прокуратура зобов’язала закрити горезвісний Грибовицький полігон. З того часу тут майже без змін. Комунальники збудували дамбу, яка не мала б пускати інфільтрати з озер. Та їх, запевняє еколог Ігор Муравський, самі працівники Збиранки виливають за межі сміттярки.

У міськраді натомість звітують про досягнення за 2 роки – місто провело реконструкцію фільтрувальної станції і планують звести ще шмат дамби й облаштувати систему дренажу. Чому за два роки після лиха не розпочали рекультивацію, кажуть, що то складна й тривала процедура. Проект допомогли розробити французи, його корегуватимуть до осені.

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Для майбутнього сміттєпереробного заводу рік обирали ділянку, до серпня мають розробити проект. Перша черга будівництва коштуватиме 21 з половиною мільйон євро.

Ще три комплекси з переробки твердих побутових відходів на території області торік пообіцяли спорудити у ЛОДА. Звітують: наступного тижня підпишуть угоду з інвестором, який розпочне будівництво першого – на території Новороздільської сірки.

Сміттєпереробний комплекс будуватимуть щонайменше два роки. Та львів’янам залишається хіба вірити, що обіцянки не цяцянки, а на помилках таки вчаться. Люди, які живуть біля маленьких сміттєзвалищ, які нині приймають львівські відходи, побоюються, аби й вони не перетворилися на нові Грибовичі.

До слова, у російського журналіста Аркадія Бабченко, якого застрелили напередодні у Києві, було шестеро прийомних дітей.

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