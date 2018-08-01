Новий український щит Стугна: калібр 130 мм, б’є у ціль на відстані 5 км

Вона в рази дешевше Джавелінів, але за деякими параметрами є кращою за іноземні аналоги. Українська Стугна – ракетний комплекс із потужним зарядом, що може вражати ціль на відстані 5 кілометрів, а це вдвічі більше, ніж Джавелін. Сьогодні в черговий раз тестували українські протитанкісти. Протягом двох днів, на лінії відведення тривали тактичні навчання-змагання артилерійських підрозділів українських арт-бригад, із застосуванням протитанкових комплексів.

Стрільба по мішенях, збирання автомата на швидкість, смуга перешкод, метання гранати, й надання медичної допомоги. Все це лише попередній етап змагань протитанкістських розрахунків. Спочатку військове журі оцінює спритність бійців, які, окрім своїх безпосередніх обов’язків, мають бути універсальними солдатами, готовими до надскладних завдань.

Як такого нормативу проходження немає. Переможець визначається за часом, та вправністю проходження смуги. Якихось поблажок на вік немає. Хоча найбільше стараються молоді хлопці, які лише кілька місяців тому отримали офіцерські звання.

Втім найяскравіший момент навчань – постріли керованими протитанковими ракетами.

Відпрацьовується робота ракетних комплексів під назвами Штурм-С, Конкурс, та Фагот, що були розроблені ще за часів радянського союзу. Зброя добра, але давно застаріла, зокрема й за рахунок відсутності лазерного наведення та керування. Окрема увага новітній українській розробці Стугна, її лише нещодавно почали постачати армії.

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Протитанковий ракетний комплекс Стугна, розробки київського конструкторського бюро Луч почали масово виробляти 2015-го року. Але, й зараз, це дивовижо для українських артилеристів. Її часто порівнюють із американськими Джавелинами. Але, як кажуть хлопці з наших протитанкових підрозділів, за більшістю показників Стугна навіть перевершує іноземні аналоги.

На відміну від Джавеліна – вітчизняна Стугна має більший калібр, 130 мм проти 127, долає вдвічі більшу відстань до враження цілі – 5 кілометрів, та головне – вона в кілька разів дешевша за американську зброю.

Втім, як кажуть наші артилеристи, що використовували Стугну на сьогоднішніх змаганнях – у вітчизняного протитанкового комплексу вада все ж є. Лише одна. Ще дуже не часто їх використовують на передній лінії.

До слова, на озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ.

Опубліковано Серпень, 01 в 19:48



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