Новинки українського кіно: що подивитися цього тижня

Що не тиждень, то нове українське кіно – відсьогодні в кінотеатрах можна подивитися вітчизняну біографічну драму “Таємний щоденник Симона Петлюри”. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя та подій короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність. Водночас, є кілька іноземних новинок: фільм жахів “Черниця”, сиквел “Праведник-2” та драматичний бойовик “М’ята”, де в головній ролі – Дженіфер Гарнер.

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До слова, Факти ICTV розповідали про найочікуваніші осінні кінопрем’єри

Опубліковано Вересень, 06 в 11:13



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