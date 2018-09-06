Новинки українського кіно: що подивитися цього тижня
Що не тиждень, то нове українське кіно – відсьогодні в кінотеатрах можна подивитися вітчизняну біографічну драму “Таємний щоденник Симона Петлюри”. Історія розповідає не лише про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя та подій короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність. Водночас, є кілька іноземних новинок: фільм жахів “Черниця”, сиквел “Праведник-2” та драматичний бойовик “М’ята”, де в головній ролі – Дженіфер Гарнер.
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2018-09-06
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