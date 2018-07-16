Новини з передової: найбільший обстріл за 2 тижні, у бій пішли кулемети і БМП

Першого липня розпочалося хлібне перемир’я на час збору врожаю. Режим тиші мав бути повний.

Звучить тиша на Світлодарській дузі, кремлівські найманці кілька годин поспіль обстрілюють позиції українських військових.

Якщо вдень тихо, то щойно темнішає, російсько-терористичні війська гатять із кулеметів. Потім нарощують калібр.

Денис перераховує озброєння, яке використав тільки цього вечора проти наших армійців ворог.

У свої 22 він уже майже два роки на фронті. Не зміг, каже, вдавати вигляд, що війни немає, коли над його рідним містом чи не щодня вертольоти везуть поранених у Харківський шпиталь.

Цей обстріл – один із найбільш потужних за останні два тижні, каже Олександр.

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Ворог активно застосовував цього вечора кулемет ДШК.

Часом поблизу ворожих позицій чути гуркіт важкої техніки, розповідає Іван. Кілька днів тому спробувала наблизитися диверсійно-розвідувальна група противника.

Нарешті обстріл, що не вщухав кілька годин, припинився. Командир підрозділу бригади Чорних Запорожців на псевдо Бахмат підсумовує бій.

Наші армійці нарахували зо два десятки пострілів із ворожої БМП-1. Коли кремлівські найманці ведуть прицільний вогонь по позиціях українських військових, наші армійці дають відповідь. Тут готові і до провокацій, і до будь-яких інших дій ворога.

До слова, вибух Молота: Полторак віддав наказ щодо мінометів.

Опубліковано Липень, 16 в 20:46



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