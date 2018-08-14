Обереги та маковійчики: ціни та прикмети на Медовий спас

З самого ранку у повітрі пахло запашними травами і медом – віряни східного обряду сьогодні святкують Медовий Спас або Маковія.

У цей день прийнято святити в храмі мед із нового врожаю, воду і мак. При цьому, потрібно поділитися медом із нужденними. У храмах вже пройшли літургії.

Мак та жито – такі букети – маковейчики – сьогодні віряни несуть до храмів, щоб освятити. Вони – оберіг на наступний рік для всієї родини. Захищають помешкання від нечистого та додають здоров’я.

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Букети на будь-який смак та гаманець. Обереги від 150 гривень. Букети – по 30-40 гривень.

Перша ложка освяченого меду вважається чарівною – загадайте бажання – воно неодмінно здійсниться.

Раніше Факти ICTV писали про ціну на мед та який обрати.

Опубліковано Серпень, 14 в 14:10



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