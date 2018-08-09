Обличчя вже посиніло, думали – мертвий. Французи врятували хлопчика на Черкащині

Пригода сталася на цьому ставку в місті Шпола. Шестирічний Богдан зі своєю семирічною сестрою Анею вирішили навідати дідуся, який на городі вибирав помідори. Шлях малих пролягав повз ставки. Дорогою діти пустували.

Богданчик схотів сумочку маленьку кинуть у ставок. І він тільки розмахнувся і сам не вдержався і впав. А тут якраз дід їде з огороду, бачить: Аня з велосипедиком. Він питає, де ж Богданчик? А вона каже, в воді, – пригадує Олександра Паренко, бабуся хлопчика.

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У цей час за кількадесят метрів троє французів знімали фільм про місцевий завод. Почули крик дідуся і першими кинулись у воду. Дитину винесли на берег, зробили йому непрямий масаж серця та штучне дихання. Викликана сусідами швидка примчала вже за 5 хвилин. Шестирічний Богданчик каже, що пам’ятатиме цю пригоду все життя. А його янголи-охоронці з Франції обіцяють навідувати малого під час відряджень в Україну. Як надавати першу медичну допомогу, іноземці знають ще зі школи. У Франції це обов’язковий курс в усіх навчальних закладах. У реальних умовах свої знання та навички застосували вперше.

Від початку року на Черкащині сталося майже 60 нещасних випадків на водоймах. Понад сорок людей загинули, майже тридцять врятованих.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на морі жителя Вінницької області врятували працівники рятувальної служби.

Опубліковано Серпень, 09 в 12:39



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