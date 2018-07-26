Факти / Відео / Україна / Оборона по пояс у воді: що наробила негода на Донбасі/

Оборона по пояс у воді: що наробила негода на Донбасі

Наші ж бійці звикають до нових умов на фронті. Чи не вперше за роки війни на Донбасі другий тиждень не просихає. І пересуватись мокрою глиною не легко.

На передовій нашим військовим доводиться боротися не лише з противником, але й зі стихією. Щоденні зливи розмили окопи, по яких пересуватися тепер вкрай важко. Це нетипова для Донбасу літня погода.

Дивіться: РФ відмовилася відповісти у Мінську, звідки на Донбасі Торн, ЗРК і безпілотники

Затишшя в Зайцевому триває не довго. Здебільшого бойовики кошмарять вночі. Та до такої позиційної війни тут вже давно звикли.

До слова, з’явились нові подробиці обстрілу тролейбусної зупинки у Донецьку взимку 2015.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

ато
Під ногами кілограми ворожого заліза: бійці ООС про нічне загострення
Під шумок луплять з артилерії: як терористи використовують грім на Донбасі
ато оос
Після ЧС-2018 зросла кількість обстрілів: бійці ООС про напружений тиждень
Хлібне перемир’я зірвано – під вогнем Піски та Авдіївка
Бойовики влучили у кухню бійців ООС: осколки розлетілись на 8 метрів
Гра на виживання: як бойовики викурювали жителів Південного
ато оос
Вогневі точки у вікнах, техніка в ангарах: у що ворог перетворив ринок на Донбасі
АТО
Б’ють з усіх боків з керованих ракет – бійці ООС

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка