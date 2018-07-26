Оборона по пояс у воді: що наробила негода на Донбасі
Наші ж бійці звикають до нових умов на фронті. Чи не вперше за роки війни на Донбасі другий тиждень не просихає. І пересуватись мокрою глиною не легко.
На передовій нашим військовим доводиться боротися не лише з противником, але й зі стихією. Щоденні зливи розмили окопи, по яких пересуватися тепер вкрай важко. Це нетипова для Донбасу літня погода.
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Затишшя в Зайцевому триває не довго. Здебільшого бойовики кошмарять вночі. Та до такої позиційної війни тут вже давно звикли.
До слова, з’явились нові подробиці обстрілу тролейбусної зупинки у Донецьку взимку 2015.
2018-07-26
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